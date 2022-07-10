Як можна відмовитися від вручення повістки на вулиці законним шляхом

Загальна мобілізація в Україні продовжується, і в Міноборони мають намір збільшити чисельність озброєних до половини мільйона громадян. Повістки громадянам призовного віку почали видавати в магазинах і на пляжах. Представники територіальних центрів комплектування заходять навіть до церков та нічних клубів, щоб вручити їх відвідувачам повістки. Всі ці повістки є законними, але їх можна оскаржити.

Йдеться про випадки, коли повістка неправильно заповнена чи вручена не тими особами. Знаючи закон, такий документ можна оскаржити і до військкомату не з'являтися.

Так, у повістці обов'язково має бути зазначена причина виклику, наприклад, уточнення облікових даних, проходження медкомісії, безпосередньо мобілізація, а також чітко прописано, куди, коли і навіщо людина має з'явитися. Документ можна визнати недійсним, якщо таких відомостей не вистачає.

На практиці представники військкомату часто мають при собі порожні бланки повісток, які заповнюють у присутності того, кому мають намір її вручити. На порожньому бланку може стояти підпис керівника територіального центру комплектування (військкома). Така повістка, виписана людиною, яка не має на це повноважень, вважається недійсною.

Вручати повістки можуть працівники територіальних центрів комплектування, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств та установ. Якщо ж папірець самовільно видали поліцейські чи бійці тероборони, він теж не має законної сили.

Якщо ви хочете оскаржити незаконне вручення повістки, юристи радять ретельно записати ім'я та посаду того, хто виписує вам повістку, а також зняти на відео порожній бланк, який заповнюють на ваших очах. Якщо у вас на руках будуть такі докази, легко доведете, що повістку вам вручили незаконно. Знімаючи відео, назвіть дату вручення повістки та дані про тих, хто її приніс. Тоді ви зможете довести, що отримали повістку незаконно.

Раніше повідомлялося, що громадянам, яких призвали в рамках загальної мобілізації, вирішили скасувати збереження середнього заробітку на робочих місцях.