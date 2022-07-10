Як можна відмовитися від вручення повістки на вулиці законним шляхом

Загальна мобілізація в Україні продовжується, і в Міноборони мають намір збільшити чисельність озброєних до половини мільйона громадян. Повістки громадянам призовного віку почали видавати в магазинах і на пляжах. Представники територіальних центрів комплектування заходять навіть до церков та нічних клубів, щоб вручити їх відвідувачам повістки. Всі ці повістки є законними, але їх можна оскаржити.

Як можна відмовитися від вручення повістки на вулиці законним шляхом: юристи дали поради

Йдеться про випадки, коли повістка неправильно заповнена чи вручена не тими особами. Знаючи закон, такий документ можна оскаржити і до військкомату не з'являтися.

Так, у повістці обов'язково має бути зазначена причина виклику, наприклад, уточнення облікових даних, проходження медкомісії, безпосередньо мобілізація, а також чітко прописано, куди, коли і навіщо людина має з'явитися. Документ можна визнати недійсним, якщо таких відомостей не вистачає.

На практиці представники військкомату часто мають при собі порожні бланки повісток, які заповнюють у присутності того, кому мають намір її вручити. На порожньому бланку може стояти підпис керівника територіального центру комплектування (військкома). Така повістка, виписана людиною, яка не має на це повноважень, вважається недійсною.

Як можна відмовитися від вручення повістки на вулиці законним шляхом: юристи дали поради
Вручати повістки можуть працівники територіальних центрів комплектування, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств та установ. Якщо ж папірець самовільно видали поліцейські чи бійці тероборони, він теж не має законної сили.

Якщо ви хочете оскаржити незаконне вручення повістки, юристи радять ретельно записати ім'я та посаду того, хто виписує вам повістку, а також зняти на відео порожній бланк, який заповнюють на ваших очах. Якщо у вас на руках будуть такі докази, легко доведете, що повістку вам вручили незаконно. Знімаючи відео, назвіть дату вручення повістки та дані про тих, хто її приніс. Тоді ви зможете довести, що отримали повістку незаконно.

Раніше повідомлялося, що громадянам, яких призвали в рамках загальної мобілізації, вирішили скасувати збереження середнього заробітку на робочих місцях.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Війна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву ПутінаВійна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву Путіна
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Блок рекламы


Похожие новости
Мобілізація в Україні: чи можна оскаржити рішення військово-лікарської комісіїМобілізація в Україні: чи можна оскаржити рішення військово-лікарської комісії
Зеленський назвав умови, за яких бойові дії в Україні можна завершити до кінця 2022 рокуЗеленський назвав умови, за яких бойові дії в Україні можна завершити до кінця 2022 року
Їх необхідно розбити військовим шляхом і це єдиний реалістичний шлях завершити війну, - Сергій Биков про рфЇх необхідно розбити військовим шляхом і це єдиний реалістичний шлях завершити війну, - Сергій Биков про рф
А з під'їзду можна вийти? Соцмережі вибухнули фотожабами на тему заборони чоловікам залишати свої областіА з під'їзду можна вийти? Соцмережі вибухнули фотожабами на тему заборони чоловікам залишати свої області
В Угорщині заявили, що хочуть відмовитися від російських нафти та газу, але поки що не можуть це зробитиВ Угорщині заявили, що хочуть відмовитися від російських нафти та газу, але поки що не можуть це зробити
Мобілізація в Україні: ЦПД спростував фейки щодо вручення повістки жінціМобілізація в Україні: ЦПД спростував фейки щодо вручення повістки жінці
"Можна книгу писати": Віталій Кім розповів, як місцеві мисливці не дали окупантам захопити Миколаїв"Можна книгу писати": Віталій Кім розповів, як місцеві мисливці не дали окупантам захопити Миколаїв
"Далі буде гірше": генерал пояснив, чому війну вже не можна зупинити і скільки вона триватиме"Далі буде гірше": генерал пояснив, чому війну вже не можна зупинити і скільки вона триватиме
"Зволікати не можна": німецький генерал перерахував все необхідне для контратак ЗСУ"Зволікати не можна": німецький генерал перерахував все необхідне для контратак ЗСУ
Фейк Міноборони РФ про ЗСУ на Криворізькій ТЕС можна розцінювати як попередження про удар – ДТЕКФейк Міноборони РФ про ЗСУ на Криворізькій ТЕС можна розцінювати як попередження про удар – ДТЕК
Последние новости
Подгружаем последние новости