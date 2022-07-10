Байден їде на Близький Схід по зброю для України – NYT

Президент США Джо Байден під час турне країнами Близького Сходу проситиме їх лідерів передати Україні озброєння радянського зразка, яке їм свого часу продавав СРСР, пише The New York Times .

Українські військові краще знайомі із цим озброєнням, бо його запаси були і в Україні. Отже, зможуть відразу ж почати використовувати його без потреби у навчанні, як у випадку з новітніми західними зразками.

США побоюються ескалації бойових дій, вважаючи, що президент РФ Владімір Путін не відмовився від планів захопити всю країну. А його заяви під час нещодавньої зустрічі із лідерами фракцій Держдуми лише підтверджують це припущення.

«Є багато простору для маневру, але очевидно, що наступні шість місяців будуть справді критичними. У найближчі шість місяців ми виявимо, що одна або обидві сторони занадто виснажені, і шукатимуть вихід», - каже президент Чикагської ради з глобальних питань і колишній посол США в НАТО Іво Даалдер.

Адміністрація Байдена не хоче, щоб на офіційний Київ тиснули, закликаючи до якнайшвидшого миру ціною поступок агресору. Але чим довше тривають бойові дії, тим складніше буде США допомагати Україні у тих самих обсягах, не ризикуючи поставити під загрозу власну обороноздатність.