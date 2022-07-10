ЗСУ завдали удару по окупантах у Новій Каховці - сотні поранених та вбитих: фото

Підрозділи Збройних сил України знищили командний пункт ЗС РФ у Новій Каховці.

Цю інформацію у своєму Twitter підтвердив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, інформує Апостроф.

За його словами, українська армія знищила пункт управління 49-ї загальновійськової армії РФ, системи ППО та склади з ракетами, які призначені для протиповітряної оборони.

"За попередніми даними, понад сто знищених, близько 200 поранених, половина з яких - важкі, частина з яких не виживе", - наголосив Арестович у своєму Twitter.

Крім цього, як повідомив радник голови ОП, після знищення командного пункту росіяни сформували евакуаційні групи для якихось VIP-поранених та вбитих.

Підсумовуючи, Арестович заявив, що радіти смертям людей не можна, а бойовій результативності Збройних сил України – можна.


Богдан Соловйов, Апостроф





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