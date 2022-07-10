ЗСУ завдали удару по окупантах у Новій Каховці - сотні поранених та вбитих: фото
Підрозділи Збройних сил України знищили командний пункт ЗС РФ у Новій Каховці.
Цю інформацію у своєму Twitter підтвердив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, інформує
За його словами, українська армія знищила пункт управління 49-ї загальновійськової армії РФ, системи ППО та склади з ракетами, які призначені для протиповітряної оборони.
"За попередніми даними, понад сто знищених, близько 200 поранених, половина з яких - важкі, частина з яких не виживе", - наголосив Арестович у своєму Twitter.
Крім цього, як повідомив радник голови ОП, після знищення командного пункту росіяни сформували евакуаційні групи для якихось VIP-поранених та вбитих.
Підсумовуючи, Арестович заявив, що радіти смертям людей не можна, а бойовій результативності Збройних сил України – можна.