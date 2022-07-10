У Херсоні ювелірне влучення у військову частину росіян: фото та всі подробиці

Сьогодні, 10 липня, у Херсоні пролунали вибухи - це Збройні Сили України високоточним ударом влучили у військову частину російських окупантів. Очевидці кажуть, що чутно крики росіян під завалами, інформує Апостроф.

Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах.

Мешканці Херсону інформують, що влучання було у військову частину російських окупантів на центральній вулиці Пестеля. Зараз там знаходиться багато окупантів та пожежних машин. Уточнюється, що, ймовірно, палає ВЧ Росгвардії.

Вулицею Пестеля російські окупанти розставили часових, які не пускають до місця події та перевіряють в усіх документи. Ще зранку, після першого удару, росіяни оточили центр Херсона і стріляють у повітря, якщо хтось підходить ближче до оточеної зони. Водночас вони заявляють, що ЗСУ пошкодили міську лікарню.


Ліза Бровко, Апостроф





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