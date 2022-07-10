Українські військовослужбовці більше не сплачуватимуть військовий збір: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон №7432 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях в умовах воєнного стану», йдеться на сайті парламенту.

Закон звільняє військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ , Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, працівників МВС, управління держохорони, Держспецзв'язку та інших законних військових формувань від сплати військового збору.

Військовий збір в Україні запровадили у 2014 році у розмірі 1,5% від заробітної плати. За 2014-2021 роки його надходження становили 131,9 млрд грн, у тому числі у 2021 році – 28,6 млрд грн.