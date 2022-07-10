Українські військовослужбовці більше не сплачуватимуть військовий збір: Зеленський підписав закон

Військовий збір в Україні з'явився у 2014 році.

Українські військовослужбовці більше не сплачуватимуть військовий збір: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон №7432 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях в умовах воєнного стану», йдеться на сайті парламенту.

Закон звільняє військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, працівників МВС, управління держохорони, Держспецзв'язку та інших законних військових формувань від сплати військового збору.

Військовий збір в Україні запровадили у 2014 році у розмірі 1,5% від заробітної плати. За 2014-2021 роки його надходження становили 131,9 млрд грн, у тому числі у 2021 році – 28,6 млрд грн.





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