Росіяни виводять з ладу свою техніку, аби не йти на війну – ГУР
Через масовість явища командири окупантів просять втрутитись ФСБ
Окупанти, що перебувають у військових частинах біля кордону України перед відправкою до зони бойових дій виводять техніку з ладу, аби залишитися на території РФ - повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
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«Виведення з ладу військової техніки у підрозділах, які командування планує відправити в зону активних бойових дій, набуває масового характеру», - зазначають в ГУР.
Саме через масовий характер явища, командувач південного військового округу звернувся до ФСБ країни-окупанта з проханням посилити нагляд за технікою та спостереження за окупантами яких відправлятимуть на війну в Україну.