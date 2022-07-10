Росіяни виводять з ладу свою техніку, аби не йти на війну – ГУР

Через масовість явища командири окупантів просять втрутитись ФСБ

Росіяни виводять з ладу свою техніку, аби не йти на війну – ГУР
Окупанти псують свою технику
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Окупанти, що перебувають у військових частинах біля кордону України перед відправкою до зони бойових дій виводять техніку з ладу, аби залишитися на території РФ - повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, військовослужбовці 103 мотострілецького полку, що входить до складу 150 мотострілецької дивізії, лише протягом тижня розукомплектували та вивели з ладу 17 БТР-82А та 9 командно-штабних машин К1Ш1, які вже були готовими до завантаження на залізничні платформи.

«Виведення з ладу військової техніки у підрозділах, які командування планує відправити в зону активних бойових дій, набуває масового характеру», - зазначають в ГУР.

Саме через масовий характер явища, командувач південного військового округу звернувся до ФСБ країни-окупанта з проханням посилити нагляд за технікою та спостереження за окупантами яких відправлятимуть на війну в Україну.


Артем Руденко, ZN.ua





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