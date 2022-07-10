Зросла кількість постраждалих від російської агресії дітей
Найбільша кількість постраждалих на Донеччині
Кількість постраждалих українських дітей в результаті російської агресії продовжує збільшуватись. На сьогодні постраждало вже більше ніж 995 дітей – повідомляє Офіс Генерального прокурора.
«Станом на ранок 10 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 347. Зросла кількість поранених - понад 648. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», - зазначають прокуратурі.
За інформацією ювенальної прокуратури, найбільше постраждало дітей в наступних областях:
- Донецькій області – 348;
- Харківській – 187;
- Київській – 116;
- Чернігівській – 68;
- Луганській – 61;
- Миколаївській – 53;
- Херсонській – 52;
- Запорізькій – 31.
«9 липня внаслідок чергового обстрілу військами РФ житлових будинків в центральній частині м. Харків отримала поранення 12-річна дівчинка», - зазначають правоохоронці.
За час війни росіяни пошкодили 2116 українських закладів освіти. З них 216 повність зруйнували.
Ювенальні прокурори нагадують, надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через