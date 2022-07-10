Зросла кількість постраждалих від російської агресії дітей

Кількість постраждалих українських дітей в результаті російської агресії продовжує збільшуватись. На сьогодні постраждало вже більше ніж 995 дітей – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«Станом на ранок 10 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 347. Зросла кількість поранених - понад 648. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», - зазначають прокуратурі.

За інформацією ювенальної прокуратури, найбільше постраждало дітей в наступних областях:

Донецькій області – 348;

Харківській – 187;

Київській – 116;

Чернігівській – 68;

Луганській – 61;

Миколаївській – 53;

Херсонській – 52;

Запорізькій – 31.

«9 липня внаслідок чергового обстрілу військами РФ житлових будинків в центральній частині м. Харків отримала поранення 12-річна дівчинка», - зазначають правоохоронці.

За час війни росіяни пошкодили 2116 українських закладів освіти. З них 216 повність зруйнували.