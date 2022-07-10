Зросла кількість постраждалих від російської агресії дітей

Найбільша кількість постраждалих на Донеччині

Зросла кількість постраждалих від російської агресії дітей
Кількість постраждалих дітей в результаті російської агресії продовжує збільшуватись

Кількість постраждалих українських дітей в результаті російської агресії продовжує збільшуватись. На сьогодні постраждало вже більше ніж 995 дітей – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«Станом на ранок 10 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 347. Зросла кількість поранених - понад 648. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», - зазначають прокуратурі.

За інформацією ювенальної прокуратури, найбільше постраждало дітей в наступних областях:

  • Донецькій області – 348;
  • Харківській – 187;
  • Київській – 116;
  • Чернігівській – 68;
  • Луганській – 61;
  • Миколаївській – 53;
  • Херсонській – 52;
  • Запорізькій – 31.

«9 липня внаслідок чергового обстрілу військами РФ житлових будинків в центральній частині м. Харків отримала поранення 12-річна дівчинка», - зазначають правоохоронці.

За час війни росіяни пошкодили 2116 українських закладів освіти. З них 216 повність зруйнували.

Ювенальні прокурори нагадують, надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб та за телефонами: +380961004438, +380683235856.


Артем Руденко, ZN.ua





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