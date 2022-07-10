Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни

Російська пропаганда знов прорахувались із реальними цифрами, інформує ZN.ua.

Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
© МО України / Flickr

Російське міністерство оборони 9 липня заявило про черговий “збитий” український літак Су-25, який за підрахунками спільноти MilitaryAviationUA став 70-им судном Повітряних сил України, яке буцімто уразила Росія.

Активісти проаналізували матеріали щоденних брифінгів МО РФ з початку повномасштабного вторгнення і опублікували цитати російських пропагандистів зі згадками про знищені українські штурмовики.

Сьогодні мо рф відзвітувало про 70 збитих/знищених Су-25 ) pic.twitter.com/r38nqMGQV5

— MilitaryAviationInUa (@Ukraine_AF) July 9, 2022

Як пише портал “Мілітарний”, до початку повномасштабного вторгнення штурмовики Су-25 стояли на озброєнні єдиної військової частини – 299 бригади тактичної авіації. Згідно з відкритими даними в складі бригади було дві ескадрильї. При цьому одна ескадрилья налічує 12 літаків.

Таким чином, росіяни вже “знищили” втричі більше Су-25, ніж Україна теоретично мала до 24 лютого 2022 року, за умови, що всі вони були боєздатні та могли виконувати завдання у повітряному просторі.


Ірина Знась, ZN.ua





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