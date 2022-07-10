Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом

У Міноборони мають намір збільшити чисельність збройних сил та довести їх до половини мільйона. Тому загальна мобілізація, яку продовжили до 23 серпня, мабуть, триватиме і після цієї дати. А вже найближчим часом відбудеться чергова хвиля призову, щоби заповнити втрати, а також збільшити чисельність діючої армії.

Загальна мобілізація: у Міноборони розповіли, скільки українців призвуть на війну найближчим часом

Такими найближчими планами поділився в інтерв'ю Forbes голова Міноборони України Олексій Резніков.

"Тобто Збройні сили будуть 350 - 360 тисяч плюс сектор безпеки та оборони, Нацполіція, Нацгвардія, прикордонники, СБУ - загалом ще 200 тисяч осіб. Тобто 500 тисяч - це будуть люди у формі", - розповів Резніков.

Отже, до 2024 року українська армія має поповнитись ще 100 тисячами людей. Такими є плани Міноборони, які, очевидно, збігаються з планами керівництва країни.

Загальна мобілізація: у Міноборони розповіли, скільки українців призвуть на війну найближчим часом
Резніков каже, що таку, півмільйонну, армію в Україні утримуватимуть і після закінчення війни. Все ж таки агресивний сусід нікуди не подінеться. Отже, слід буде зберігати повну боєздатність війська.

"Вони залишаться нашими сусідами з тим політичним устроєм, який у Росії зараз є", - наголосив глава Міноборони.

Отже, для захисту від таких сусідів нам знадобиться професійна, добре навчена та численна армія. Таким чином, після закінчення війни ніхто її скорочувати не буде. Україні доведеться звикнути до того, що велика частина бюджету незмінно йтиме на зміцнення обороноздатності країни.

При цьому громадянам, призваним у рамках загальної мобілізації, вирішили скасувати збереження середнього заробітку на робочих місцях, з яких їх призвали. Їм залишать тільки військову зарплату.


Марченко Любов, Тудей





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