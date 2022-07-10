Новостей.COM ⇒
2022-07-10
У росіян багато "вантажів 200" під Краматорськом: свіже зведення Генштабу ЗСУ
Країна-терорист Росія вже 136 день веде повномасштабну війну проти суверенної та незалежної України. За цей період російське окупаційне військо втратило десятки тисяч окупантів та тисячі одиниць військової техніки - це рекордні втрати в сучасній історії РФ, інформує
Про загальні бойові втрати ворога станом на 10 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російського окупаційного війська у повномашстабній війні проти України:
- особового складу - близько 37300 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ? 1641 (+3) од,
- бойових броньованих машин ? 3823 (+8) од,
- артилерійських систем – 834 (+2) од,
- РСЗВ - 247 (+0) од,
- засоби ППО - 108 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+2),
- крилаті ракети - 155 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2694 (+7) од,
- спеціальна техніка - 66 (+0).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Краматорському напрямку.
Ліза Бровко, Апостроф