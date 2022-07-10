У росіян багато "вантажів 200" під Краматорськом: свіже зведення Генштабу ЗСУ

Країна-терорист Росія вже 136 день веде повномасштабну війну проти суверенної та незалежної України. За цей період російське окупаційне військо втратило десятки тисяч окупантів та тисячі одиниць військової техніки - це рекордні втрати в сучасній історії РФ, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 10 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномашстабній війні проти України:

  • особового складу - близько 37300 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1641 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ? 3823 (+8) од,
  • артилерійських систем – 834 (+2) од,
  • РСЗВ - 247 (+0) од,
  • засоби ППО - 108 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+2),
  • крилаті ракети - 155 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2694 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 66 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Краматорському напрямку.


Ліза Бровко, Апостроф





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