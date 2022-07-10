У США попередили про "приєднання" Китаю до росії на тлі вторгнення в Україну: "Це справді момент..."

Путін і Сі Цзіньпін

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів перемовини з міністром закордонних справ Китаю Ван І тривалістю понад п'ять годин, на яких зокрема обговорив позицію КНР щодо війни, яку веде росія проти України.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на пресконференцію очільника Держдепу після зустрічі.

Держсекретар Блінкен обговорював зі своїм китайським колегою вторгнення рф в Україну, висловив занепокоєння щодо "приєднання" Пекіна до Москви, а також наголосив, що Китай не діє нейтрально щодо України та допомагає посилити російську пропаганду.

"Я намагався донести до державного урядовця, що це справді момент, коли ми всі повинні об'єднатись, щоб засудити російську агресію", — сказав політик журналістам.

Ентоні Блінкен

При цьому дипломати обох країн назвали перемовини в суботу, 9 липня, “відвертими”, а представник США також зазначив, що “жодна сторона не стримувалася” під час переговорів.

У відповідь Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що обидві сторони загалом погодилися працювати над покращенням зв’язків, але також переглянули список претензій до Вашингтона, звинувативши США у "наклепі та нападках" на політичну систему КНР.

Володимир Путін і Сі Цзіньпін


Тарас Галушко, politeka.net





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