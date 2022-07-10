Відповідальна за Україну в Конгресі закидає Спартц «необачну допомогу Путіну»

Співголова групи підтримки України в Конгресі США Марсі Каптур опублікувала заяву на підтримку України та президента Володимира Зеленського. Свою колегу, конгресвумен Вікторію Спартц, вона звинуватила у необачності, що грає на руку президентові РФ Владіміру Путіну.

Представниця Демократичної партії наголосила на тому, що Конгрес США на чолі з групою підтримки України переважною більшістю членів з обох партій ініціював підтримку нашої країни, яка змушена захищатися у розв’язаній Росією жорстокій війні.

«Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розбіжності та розпалити напруженість, загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, у той час як Україна бореться за своє виживання», - йдеться у заяві, оприлюдненій « Європейською правдою ».

На думку Каптур, рівень та масштаби співпраці США з офісом президента Зеленського «не дають підстав сумніватися у лояльності будь-якого чиновника».

«Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають Путіну та його пропагандистам», - дорікнула колезі конгресвумен.

США віддані перемозі України, і український народ не має більшого друга, ніж Сполучені Штати, запевняє Каптур. Разом із союзниками Вашингтон продовжить працювати пліч-о-пліч з президентом Зеленським і його офісом, щоб покласти край війні.