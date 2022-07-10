WP: Блінкен відмовляється говорити з Росією, поки вона воює з Україною, це подобається не всім

Деякі ветерани американської дипломатії у Вашингтоні вважають, що Держсекретар робить помилку, коли відмовляється від будь-яких контактів з представниками Москви, інформує ZN.ua.

WP: Блінкен відмовляється говорити з Росією, поки вона воює з Україною, це подобається не всім
© flickr/U.S. Department of State

За майже 5 місяців російського вторгнення в Україну Держсекретар Ентоні Блінкен займав незмінну позицію щодо Москви - ніяких контактів. Головний дипломат США не провів жодної зустрічі чи телефонної розмови з високопоставленими чиновниками РФ. І цієї ж холодної стратегії Блінкен дотримувався під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 в Індонезії, коли головний дипломат Росії Сєргєй Лавров був з ним в одній кімнаті.

«Проблема в тому, що ми не бачимо жодних ознак готовності з боку Росії брати участь у змістовній дипломатії», - цитує слова Держсекретаря Washington Post.

Деякі ветерани американської дипломатії кажуть, що відсутність контактів - це помилка, зважаючи на широкий набір інтересів США, які стосуються Москву. Війна в Україні стала причиною смерті десятків тисяч українців, змусила глобальні ціни на продовольству і енергію стрімно рости, на військова напруга між Росією і НАТО досягла нової вершини. США також намагаються повернути додому американців, які опинилися у в’язницях Росії. Серед них зірка WNBA Брітні Грінер і морський піхотинець Пол Вілан.

«Перший крок - це відкриття каналів комунікації, через які можна зрозуміти, чого хоче ворог», - сказав колишній високопоставлений чиновник Держдепартаменту Том Шеннон, який працював в американському уряді впродовж трьох десятиліть.

Блінкен не розмовляв з Лавровим з січня. І він також не захотів з ним проводити зустріч на Балі, де пройшла зустріч G20. Це при тому, що господар заходу закликав сторони почати діалог, щоб знайти рішення для конфлікту.

«Покінчити з війною раніше, а не пізніше, а також залагодити наші розбіжності за столом переговорів, а не на полі битви - це наша відповідальність», - сказав міністр закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді.


Лесь Димань, ZN.ua





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