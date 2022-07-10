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2022-07-10
Перейшли на бік окупанта: дев’яти поліцейським з Луганщини повідомлено про підозру в держзраді
Державна зрада карається в Україні позбавленням волі від 12 до 15 років з можливою конфіскацією майна, інформує
© Depositphotos/hurricanehank
Дев’яти співробітникам поліції з Луганської області повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України),
За даними слідства, навесні 2022 року дев’ять чинних працівників Нацполіції області, попри складену ними присягу, зрадили Україні та перейшли на бік ворога. Вони пройшли співбесіду з представниками псевдореспубліки, які є частиною окупаційної адміністрації РФ.
Анастасія Дейна, ZN.ua