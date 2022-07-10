Перейшли на бік окупанта: дев’яти поліцейським з Луганщини повідомлено про підозру в держзраді

Державна зрада карається в Україні позбавленням волі від 12 до 15 років з можливою конфіскацією майна, інформує ZN.ua.

Перейшли на бік окупанта: дев’яти поліцейським з Луганщини повідомлено про підозру в держзраді
© Depositphotos/hurricanehank

Дев’яти співробітникам поліції з Луганської області повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, навесні 2022 року дев’ять чинних працівників Нацполіції області, попри складену ними присягу, зрадили Україні та перейшли на бік ворога. Вони пройшли співбесіду з представниками псевдореспубліки, які є частиною окупаційної адміністрації РФ.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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