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2022-07-10
Росія виводить сили із Маріуполя в Запорізьку область
Мова як про техніку, так і про особовий склад.
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Російські окупанти виводять свою техніку та особовий склад із захопленого Маріуполя Донецької області до ліній фронту на Запоріжжі, інформує
“Вчора після 13-00 велика колона техніки з позначкою V та 5 автобусів з військовими, що напередодні в'їхали в Маріуполь, вирушили в бік м. Бердянськ”, -
Також із колоною з міста виїхала частина військової техніки, яка базувалась в Маріуполі.
“Окупанти продовжують виведення техніки з Маріуполя в бік лінії фронту”, - додав Андрющенко.
Ірина Знась, ZN.ua