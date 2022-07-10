Росія виводить сили із Маріуполя в Запорізьку область

Мова як про техніку, так і про особовий склад.

Росія виводить сили із Маріуполя в Запорізьку область
© Getty Images

Російські окупанти виводять свою техніку та особовий склад із захопленого Маріуполя Донецької області до ліній фронту на Запоріжжі, інформує ZN.ua.

“Вчора після 13-00 велика колона техніки з позначкою V та 5 автобусів з військовими, що напередодні в'їхали в Маріуполь, вирушили в бік м. Бердянськ”, - повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Також із колоною з міста виїхала частина військової техніки, яка базувалась в Маріуполі.

“Окупанти продовжують виведення техніки з Маріуполя в бік лінії фронту”, - додав Андрющенко.


Ірина Знась, ZN.ua





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