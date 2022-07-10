"ХНР" скасовується, американці розкрили реальні плани рф на Харківську область: "Чітко вказують на..."

Окупанти заявили, що Харківська область є «невід’ємною частиною російської землі», вказуючи на те, що кремль має намір анексувати частину або всю Харківську область.

Про це повідомляється у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, російський окупаційний уряд у Харківській області продемонстрував населенню новий прапор для окупаційного режиму із зображенням російського імператорського двоголового орла та символів із герба Харкова XVIII ст.

"Відверте використання окупаційним урядом Харківської області образів та риторики імперської росії, чітко вказують на анексію, замість використання образів та риторики, що підтримують створення «народної республіки», підкріплює попередню оцінку ISW про те, що кремль має ширші територіальні цілі, ніж захоплення Донецької та Луганської областей чи навіть утримання півдня України", – вважають експерти.

В Інституті також додали, що швидкість, з якою окупаційна влада Харківщини створила цивільну адміністрацію та ввела там військовий стан, ще раз вказує на те, що кремль "активно домагається легітимації та консолідації влади окупаційної адміністрації Харківської області для підтримки цієї ширшої територіальної мети".