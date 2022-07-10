Внаслідок удару по Кривому Розі повністю знищено промислове підприємство

Внаслідок ракетного удару російських військ по селищу Радушне у Криворізькому районі Дніпропетровської області 9 липня повністю знищено промислове підприємство, повідомив вранці у неділю голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Закінчується ліквідація наслідків вчорашніх прильотів до Радушного. Пряме попадання 3-х ракет "Калібр". Підприємство промислової інфраструктури повністю знищено. Втрати уточнюються", - написав Вілкул у Telegram.

Він додав, що в ніч на неділю окупанти обстріляли околиці Зеленодольської громади. Втрат серед цивільного населення немає.

Вілкул також зазначив, що станом на ранок 10 липня ситуація у Кривому Розі повністю контролюється.