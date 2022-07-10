Синєгубов назвав «успіхи» окупантів на Харківщині

Російські загарбники застрягли на українській землі.

Синєгубов назвав «успіхи» окупантів на Харківщині
© Марієнко Андрій / УНІАН

Російські окупанти не змогли просунутися на Харківщині ні на метр, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов. Лінія фронту протягом тижня не змінилася, активні бої ведуться на північному, північно-східному напрямку.

«Лінія фронту не змінилася. Ворог не захопив жодного метра нової території», - наголосив він в етері національного телемарафону.

Синегубов також подякував українським військовим, які збивають ракети, випущені ворожими військами по Харкову та області.

«Та кількість ракет, яка до нас прилітає, не дорівнює тій кількості ракет, яку випущено з території Російської Федерації. Наші збройні сили працюють, щоб до нас прилітало якомога менше ракет», - сказав Синегубов.

Голова ОВА закликав людей залишатися в укриттях та не ризикувати безпекою. Від Харкова до кордону з РФ менше 40 км, час прильоту ракети становить 30-40 секунд, і часу, щоб сховатися, замало.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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