Держслужбовцям дозволили займатися бізнесом: кому та на яких умовах

Чиновникам дозволили займатися іншою оплачуваною діяльністю, окрім самої держслужби, щоправда, за певних умов. Такі норми містить закон авторства голови Комітету ВР з антикорупційної політики Анастасії Радіної «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах військового стану» №7280, повідомляє «Судово-юридична газета» .

Цей законопроект був прийнятий як закон 8 липня. Остаточну версію закону поки що не опубліковано.

Однак до другого читання у проекті 7280 містилася норма, що дозволяє суміщення з іншими видами діяльності за певних умов.

Норма стосується державних службовців (крім державних службовців категорії А), посадових осіб місцевого самоврядування (крім посадових осіб, посади яких віднесені до 1-3 категорій), якщо такі особи перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою.

Ще одна умова: чиновники-сумісники протягом останнього року не проводили перевірки своїх роботодавців.

Так, Розділ XIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції» доповнюється пунктом 2-9:

«Встановити, що на період дії військового стану обмеження, встановлене пунктом 1 частини першої статті 25 цього Закону, не поширюється на державних службовців (крім державних службовців категорії А), посадових осіб місцевого самоврядування (крім посадових осіб, посади яких віднесені до першої – третьої категорій), якщо такі особи перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою, за умови, що трудові договори (контракти), цивільно-правові договори про надання послуг або правочини у сфері підприємницької діяльності укладаються з юридичними особами приватного права або фізичними особами – підприємцями, щодо яких такі державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування протягом останнього року не здійснювали повноваження щодо контролю, нагляду, підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб чи фізичних осіб – підприємців».

Як відомо, до чиновників та посадових осіб застосовуються обмеження щодо сумісництва та поєднання з іншими видами діяльності. Це передбачено статтею 25 Закону «Про запобігання корупції», згідно з якою особам, зазначеним у пункті 1 ч. 1 статті 3 цього Закону, забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією чи законами України.