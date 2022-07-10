У Чорному морі досі перебувають понад 15 ворожих ракет – ОК «Південь»

У морі перебуває три великих десантних кораблі росіян.

У Чорному морі досі перебувають понад 15 ворожих ракет – ОК «Південь»
© Википедия

У Чорному морі перебувають понад 15 російських ракет, готових вдарити по Україні. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

«В Чорному морі, на сторожі північно-західної його частини рашисти лишили 2 кораблі-ракетоносії із понад півтора десятка «Калібрів», а також три ВДК», – зазначили в ОК.

Там закликали громадян не наражати себе на небезпеку, утриматися від відвідування закритих ділянок узбережжя, критично сприймати інформацію та оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.





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