У Чорному морі досі перебувають понад 15 ворожих ракет – ОК «Південь»

У Чорному морі перебувають понад 15 російських ракет, готових вдарити по Україні. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

«В Чорному морі, на сторожі північно-західної його частини рашисти лишили 2 кораблі-ракетоносії із понад півтора десятка «Калібрів», а також три ВДК», – зазначили в ОК.

Там закликали громадян не наражати себе на небезпеку, утриматися від відвідування закритих ділянок узбережжя, критично сприймати інформацію та оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.