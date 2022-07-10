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2022-07-10
У Чорному морі досі перебувають понад 15 ворожих ракет – ОК «Південь»
У морі перебуває три великих десантних кораблі росіян.
© Википедия
У Чорному морі перебувають понад 15 російських ракет, готових вдарити по Україні. Про це
«В Чорному морі, на сторожі північно-західної його частини рашисти лишили 2 кораблі-ракетоносії із понад півтора десятка «Калібрів», а також три ВДК», – зазначили в ОК.
Там закликали громадян не наражати себе на небезпеку, утриматися від відвідування закритих ділянок узбережжя, критично сприймати інформацію та оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Юлія Москаленко, ZN.ua