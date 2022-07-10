Нічний удар по Харкову: з'явилися фото руїн зруйнованої школи

У неділю вранці, 10 липня, ЗС РФ здійснили ракетний удар по Харкову.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури, інформує Апостроф .

За даними відомства, російські війська здійснили ракетний удар по Харкові близько 3:30 ранку, а приліт ракет зафіксовано у Слобідському та Основ'янському районах міста.

Один із снарядів потрапив на територію навчального закладу, що призвело до руйнування будівлі. Друга російська ракета, як зазначають у прокуратурі, прилетіла до приватного житлового будинку, внаслідок чого постраждав 62-річний чоловік.

"Крім того, частково пошкоджено територію дитячого санаторію, розташованого поряд. Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються", - наголосили у відомстві.

За фактом чергового ракетного удару ЗС РФ по Харкову проводиться розслідування у двох кримінальних провадженнях за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу - "Порушення законів та звичаїв війни".

Про ракетний удар по Харкову також повідомляє "Суспільне". Внаслідок прильоту ракети частина навчального закладу у Слобідському районі зруйнована, а поранення отримала сторож, яка пізніше відмовилася від госпіталізації.

"У школі знаходиться сторож і о 3:31 - я подивилася на годинник - вона мені зателефонувала і сказала, що в школі стався вибух. Потрапили прямо до школи. Потім ми приїхали вже близько 5:20 і побачили цей жах, який стався з нашою гімназією. . Це не пояснити жодними словами, не вкладається в жодні рамки розуму. Майже всі класи зруйновані", - продовжила в.о. директора гімназії Ірина Чепіга та додала, що у навчальному закладі навчаються близько 1600 дітей.