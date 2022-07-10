Рф хоче "приєднати" три області Казахстану: Токаєв вживає заходів, щоб цього не допустити

Росія хоче приєднати три області на півночі Казахстану. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв це усвідомлює, тому всіляко намагається відійти від керівництва Кремля.

Таку думку висловив директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський в інтерв'ю " 24 каналу ".

Він зазначив, що після повномасштабного вторгнення Рф в Україну Токаєв вирішив позбутися політичної та економічної залежності країни-агресора.

За словами експерта, Кремль ще після розвалу СРСР підтримує будь-які спроби сепаратизму в Казахстані, були випадки вуличних зіткнень між російським та казахським населенням. Лісянський нагадав, що також на території азіатської держави намагалися утворити "Уральську народну республіку" та російську автономію у складі Казахстану.

"Росія мріє, щоб три області на півночі Казахстану відійшли до неї. Казахи про це знають, і Токаєв про це знає, тому веде таку політику", – зазначив експерт.