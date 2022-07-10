Російська армія намагається взяти під контроль трасу Е40 — британська розвідка

Дорога з'єднує між собою Харків та Донецьк.

Російська армія намагається взяти під контроль трасу Е40 — британська розвідка

Російські війська намагатимуться взяти під контроль трасу E40, яка з’єднує Донецьк із Харковом, оскільки вона потрібна їм для захоплення Донецької області, вважають аналітики британської розвідки, інформує ZN.ua.

“Вогонь із боку Ізюма продовжують зосереджувати вздовж осі магістральної дороги E40. Контроль над трасою E40 буде важливою метою для Росії, оскільки вона намагається просуватися через Донецьку область”, - йдеться у зведенні за 10 липня.

Водночас російська артилерія продовжує наносити удари по району Слов'янська на Донбасі з району Ізюма на півночі та поблизу Лисичанська на сході.

“Російські війська, ймовірно, здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань навколо Попасної”, - зазначають в розвідці.

Окупаційна адміністрація на захоплених територіях Харківської області заявила, що область є «невід’ємною частиною російської землі», що є черговим підтвердженням того, що Кремль, ймовірно, має намір анексувати частину або всю область.


Ірина Знась, ZN.ua





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