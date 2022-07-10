Російська армія намагається взяти під контроль трасу Е40 — британська розвідка

Російські війська намагатимуться взяти під контроль трасу E40, яка з’єднує Донецьк із Харковом, оскільки вона потрібна їм для захоплення Донецької області, вважають аналітики британської розвідки, інформує ZN.ua .

“Вогонь із боку Ізюма продовжують зосереджувати вздовж осі магістральної дороги E40. Контроль над трасою E40 буде важливою метою для Росії, оскільки вона намагається просуватися через Донецьку область”, - йдеться у зведенні за 10 липня.

Водночас російська артилерія продовжує наносити удари по району Слов'янська на Донбасі з району Ізюма на півночі та поблизу Лисичанська на сході.

“Російські війська, ймовірно, здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань навколо Попасної”, - зазначають в розвідці.

Окупаційна адміністрація на захоплених територіях Харківської області заявила, що область є «невід’ємною частиною російської землі», що є черговим підтвердженням того, що Кремль, ймовірно, має намір анексувати частину або всю область.