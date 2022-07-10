На вечірці СДПН за участю Шольца жінкам ймовірно підмішали «речовини для зґвалтування» – ЗМІ

Кримінальна поліція Берліна вже розпочала розслідування, інформує ZN.ua.

На вечірці СДПН за участю Шольца жінкам ймовірно підмішали «речовини для зґвалтування» – ЗМІ
© Офіс президента

У Соціал-демократичній партії Німеччини буде проведено розслідування, пише Tagesspiegel. У виданні зазначили, що на партійній вечірці, де також був канцлер Олаф Шольц, деяким дівчатам могли підмішати «речовини для зґвалтування». Так, кримінальна поліція Берліна розпочала розслідування «за фактом завдання небезпечних тілесних ушкоджень».

У виданні заявили, що у їх розпорядження потрапили повідомлення із внутрішнього чату СДПН. З них виходить, що інцидент із вечіркою стався 1 липня. При цьому на вечірці були порядки 1000 осіб, серед яких депутати, співробітники Бундестагу та виборчих округів.

У газеті також посилаються на листа лідера фракції СДПН у Бундестазі Матіаса Мартіна до депутатів партії, в якому йдеться, що на вечірці «явно» були посягання із застосуванням «наркотиків зґвалтування».

Станом на ранок 9 липня зареєстрували п'ятеро постраждалих. Жінки скаржилися, що погано почувалися, відчували запаморочення, а також нічого не пам'ятали після вечірки.

«Наркотиком зґвалтування» (K.-o.-Tropfen) називають речовини, які зловмисники використовують, щоб зробити людину недієздатною.





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