На вечірці СДПН за участю Шольца жінкам ймовірно підмішали «речовини для зґвалтування» – ЗМІ
Кримінальна поліція Берліна вже розпочала розслідування, інформує
У Соціал-демократичній партії Німеччини буде проведено розслідування,
У виданні заявили, що у їх розпорядження потрапили повідомлення із внутрішнього чату СДПН. З них виходить, що інцидент із вечіркою стався 1 липня. При цьому на вечірці були порядки 1000 осіб, серед яких депутати, співробітники Бундестагу та виборчих округів.
У газеті також посилаються на листа лідера фракції СДПН у Бундестазі Матіаса Мартіна до депутатів партії, в якому йдеться, що на вечірці «явно» були посягання із застосуванням «наркотиків зґвалтування».
Станом на ранок 9 липня зареєстрували п'ятеро постраждалих. Жінки скаржилися, що погано почувалися, відчували запаморочення, а також нічого не пам'ятали після вечірки.
«Наркотиком зґвалтування» (K.-o.-Tropfen) називають речовини, які зловмисники використовують, щоб зробити людину недієздатною.