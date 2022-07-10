Ракетний удар по Часовому Яру: збільшилося число загиблих

У ДСНС кажуть, що точне число жертв обстрілу міста можна буде назвати за кілька днів, інформує ZN.ua.

Ракетний удар по Часовому Яру: збільшилося число загиблих
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram

Число загиблих у результаті ворожого удару по Часовому Яру на Донеччині зросло до 11 осіб, передає «Суспільне». Пошуково-рятувальна операція продовжується.

«Всього на місці події виявили тіла десяти загиблих людей. Врятовано з-під завалів п'ятеро осіб», – зазначила речниця ГУ ДСНС України в Донецькій області Вероніка Бахал.

Пізніше стало відомо ще про одну жертву ворожого обстрілу. За словами Бахал, у результаті ракетного удару по Часовому Яру зруйновано дві п’ятиповерхівки.

Своєю чергою інспектор відділу комунікації ГУНП в Донецькій області Олег Криницький зазначив, що російські вбивці випустили по місту чотири ракети типу «Ураган».

«Під завалами знаходяться щонайменше 35 осіб, з двома із них встановлено аудіо контакт, вони розмовляють, з ними спілкуються, надають психологічну допомогу. Також можливо одна дитина під завалами», – повідомив Криницький.

Він додав, що остаточна кількість жертв обстрілу буде відома за кілька днів. Всім пораненим надають медичну та психологічну допомогу.





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