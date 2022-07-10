На півдні ЗСУ знищили чотири склади боєприпасів противника та 58 окупантів — ОК «Південь»

Українські захисники продовжують влучно бити по тиловому забезпеченню ворога, інформує ZN.ua.

На півдні ЗСУ знищили чотири склади боєприпасів противника та 58 окупантів — ОК «Південь»
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

За минулу добу, 9 липня, ЗСУ знищили на півдні України чотири склади боєприпасів росіян. Також ворог зазнав чергових втрат у живій силі та техніці. Про це повідомляє ОК «Південь».

За інформацією українських захисників, противник протягом дня наніс один ракетний та один авіаційний удар по Херсонщині. Гелікоптером Ка-52 нанесено авіаційний удар по урочищу Плотницькому. Сім ракет «Смерчу» атакували селище Радушне Криворізького району. Попередньо, в обох місцях ураження людських втрат немає.

ЗСУ відповіли російським загарбникам черговим влучанням в районі Чорнобаївки. Там ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено два вогневих удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів.

«За результатами виконання вогневих завдань відомо, що ворог не дорахується 58 рашистів, 2 гаубиці «Мста-Б», автоматизовану станцію постановки перешкод “Житель», 3 одиниці броньованої та 12 автомобільної техніки. Також, знищено чотири склади боєприпасів – 1 на Миколаївщині, решта – на Херсонщині. Остаточні втрати противника – дорозвідуються», – сказано у зведенні ОК «Південь».


Олександр Кричковський, ZN.ua





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