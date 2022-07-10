Росія хоче анексувати ще одну українську область: аналіз ISW та карта бойових дій

Російські окупанти не залишили ідею захопити всю Харківщину та Харків. Періодично вони обстрілюють цей регіон і заявляють, що Харківська область - "невід'ємна частина російської землі". Швидше за все, Кремль має ширші територіальні цілі, ніж захоплення Донецька та Луганська.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Апостроф .

Подібна риторика окупаційних властей, що підтримуються РФ , в Харківській області вказує на те, що Кремль, ймовірно, має намір анексувати частину або навіть всю область. Окупаційний уряд у Харківській області представив новий прапор свого режиму, на ньому зображено російський імперський двоголовий орел та символи герба Харкова XVIII століття.

Рашисти заявили про те, що зображення на прапорі - "символ історичного коріння Харківської області як невід'ємної частини російської землі". Швидкість, з якою окупаційний уряд регіону створив громадянську адміністрацію 6 липня та ввів військовий стан на окупованій території, ще раз вказує на те, що у Кремлі активно домагаються легітимації та консолідації влади окупаційної адміністрації Харківської області для підтримки цієї ширшої територіальної мети.

Аналітики відзначають, що недвозначне використання окупаційним урядом Харківської області образів та риторики імперської Росії, що явно вказують на анексію, а не використання образів та риторики на підтримку створення "народної республіки", підтверджує попередню оцінку експертів про те, що Кремль переслідує ширші цілі, ніж захоплення Донецька та Луганська.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають також, що 9 липня російські окупанти не отримали підтверджених територіальних досягнень біля Харкова, але продовжують спроби ймовірних руйнівних атак, щоб перешкодити контратакам ЗСУ. Рашисти безуспішно намагалися покращити свої тактичні позиції навколо Авдіївки та 9 липня розпочали новий невдалий штурм Мар'їнки.