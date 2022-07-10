На Сумщині росіяни обстріляли чотири громади, п’ятеро людей поранено

Окупанти завдали ударів з артилерії та повітря.

На Сумщині росіяни обстріляли чотири громади, п’ятеро людей поранено
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

За минулу добу, 9 липня, окупанти обстріляли чотири територіальні громади на Сумщині, внаслідок чого п’ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За словами посадовця, обстріли області розпочалися опівдні. Постраждала Шалигінська громада. Росіяни стріляли із реактивних систем залпового вогню. У той же часовий проміжок було випущено 2 ракети з літака, який не перетинав державний кордон. Бомбардування продовжилися ввечері. Близько 19:30 загарбники випустили ще 12 ракет у той самий спосіб. Після цього відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню, інформує ZN.ua.

Паралельно здійснювався обстріл двох населених пунктів Хотіньської громади. Там окупанти відкрили мінометний вогонь, внаслідок чого постраждало троє людей.

Ближче до першої години дня росіяни випустили 6 мін з мінометів по Есманьській громаді. А о другій годині додали ще 4. Ближче до пів на третю відбулося 7 мінометних обстрілів. Дмитро Живицький також уточнив, що через ракетні бомбардування з гелікоптера у Миропільській громаді було поранено двох людей.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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