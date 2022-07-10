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2022-07-10
Визволення Зміїного відкрило новий шлях для експорту зерна
У Мінінфраструктури пропонують альтернативний шлях.
Звільнення острова Зміїний відкрило гирло Бистре, завдяки чому судна зможуть транспортувати агропродукцію.
Про це
"З огляду на звільнення від російських військ острова Зміїний і скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливе використання каналу гирла Бистре суднового ходу р.Дунай-Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Україна щодня працює над питанням розблокування експорту зерна, проте хоче гарантій безпеки третьої сторони. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Оксана Лебедина, ZN.ua