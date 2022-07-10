Визволення Зміїного відкрило новий шлях для експорту зерна

Звільнення острова Зміїний відкрило гирло Бистре, завдяки чому судна зможуть транспортувати агропродукцію.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"З огляду на звільнення від російських військ острова Зміїний і скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливе використання каналу гирла Бистре суднового ходу р.Дунай-Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україна щодня працює над питанням розблокування експорту зерна, проте хоче гарантій безпеки третьої сторони. Про це заявив президент Володимир Зеленський.