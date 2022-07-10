ЗСУ дали окупантам "прикурити" в районі Авдіївки та Кочубеївки: свіже зведення від ЗСУ

Станом на суботу, 9 липня, на 136-ту добу героїчного протистояння України російському повномасштабному воєнному вторгненню, окупанти деморалізовані тотальним спротивом українців, а командуванню країни-терориста с кожним днем все важче відправляти резерв у підрозділи, які зазнають значних втрат у війні. ЗСУ продовжують відбивати штурм рашистів на сході країни.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook, інформує Апостроф.

На Волинському та Поліському напрямках змін немає. Щоб блокувати ведення розвідки російськими БПЛА на прикордонних з Україною територіях, ЗСУ застосовують комплекси радіоелектронної боротьби. Також є ризик нанесення ракетних та авіаційних ударів з Білорусі.

На Сіверському напрямку окупанти ударили штурмовою авіацією біля села Володимирівка Сумської області.

На Харківському напрямку рашисти намагаються дістатися міста, зокрема штурмом намагалися просунутись у напрямку Кочубеївка - Дементіївка. Водночас ЗСУ відкинули противника на раніше зайняті позиції.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На напрямку Мале Веселе – Петрівка українські захисники знешкодили розвідувальну групу окупантів.

На Слов?янському напрямку російські загарбники застосовують артилерію, щоб просунутись у напрямку Ізюм – Слов?янськ. Зокрема авіація противника вдарила в районах населених пунктів Чепіль та Богородичне. Водночас ЗСУ відбили штурм рашистів у напрямках Довгеньке – Краснопілля, Пасіка – Долина, тому вони відійшли. Також ворог дистанційно замінував ділянку траси поблизу Великої Комишувахи.

На Донецькому напрямку окупанти обстрілюють позиції ЗСУ та наближені до лінії зіткнення населені пункти, а також з авіації вдарили ракетами біля смт. Шуми. Також вони за допомогою БПЛА провели розвідку в районі Краматорська і намагалися штурмувати на напрямку Золотарівка – Верхньокам?янське. Але влучним вогнем українські захисники змусили рашистів розбігтися по кущах в районі Золотарівки.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілює позиції ЗСУ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворожі авіаудари також виявлені в районах Авдіївки та Новоандріївки. На напрямках Ясинувата – Авдіївка загарбники намагалися покращити своє тактичне становище штурмом, але безуспішно. Також їм не вдалося просунутися у районі Мар?їнки.

На Південнобузькому напрямку рашисти намагаються обороняти свої зайняті позиції та зосереджують зусилля, щоб стримувати обстрілами просування ЗСУ вглиб тимчасово окупованої території.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua


Катерина Глянько, Апостроф





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