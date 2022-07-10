У Великій Британії зростає кількість охочих поборотися за посаду прем'єра

Про домагання на посаду лідера Консервативної партії та посаду прем'єр-міністра Сполученого Королівства заявляє міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс. Про це Шеппс повідомив в інтерв'ю газеті The Sunday Times, повідомляє DW .

Політик заявив, що у разі перемоги знизить податки для найбільш уразливих верств населення та надасть держпідтримку фірмам із високим рівнем енергоспоживання.

"Два з половиною роки у нас був уряд тактиків... Цьому має бути покладено край. Ми повинні стати урядом стратегів, тверезим у своєму аналізі, а не тим, хто гониться за наступним заголовком", — Шеппс.