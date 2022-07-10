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2022-07-10
Забруднення повітря: в Україні модернізували регулювання викидів на підприємствах
Серед змін - посилення відповідальності за забруднення повітря та цифровізація регулювання, інформує
© Андрій Товстиженко, DT.UA
Верховна Рада 9 липня оновила закон «Про охорону атмосферного повітря», змінивши алгоритм взаємодії держави, бізнесу та громадськості у питаннях видачі дозволів на викиди та контролю за забрудненням повітря,
Що змінилося:
- визначено чіткий перелік документів, необхідних для отримання дозволів на викиди;
- дозвільну процедуру перевели в онлайн-формат. Це дозволить бізнесу відмовитися від паперів та походів до ЦНАПів або Міндовкілля;
- забезпечено участь громадськості у прийнятті рішень;
- онлайн-платформа дозволить покроково відстежувати отримання дозволу підприємством;
- планується запустити електронний модуль «е-Повітря» як частину Єдиної національної онлайн-платформи ЕкоСистема;
- з’явилася норма про необхідність створення регіональних програм з покращення стану довкілля;
- посилено відповідальність за забруднення атмосферного повітря;
- запроваджено необхідність мати обов’язкові автоматизовані системи контролю викидів забруднюючих речовин - так званий «контроль на трубі».
Анастасія Дейна, ZN.ua