Забруднення повітря: в Україні модернізували регулювання викидів на підприємствах

Серед змін - посилення відповідальності за забруднення повітря та цифровізація регулювання, інформує ZN.ua.

Забруднення повітря: в Україні модернізували регулювання викидів на підприємствах
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Верховна Рада 9 липня оновила закон «Про охорону атмосферного повітря», змінивши алгоритм взаємодії держави, бізнесу та громадськості у питаннях видачі дозволів на викиди та контролю за забрудненням повітря, повідомляє пресслужба Кабміну.

Що змінилося:

  • визначено чіткий перелік документів, необхідних для отримання дозволів на викиди;
  • дозвільну процедуру перевели в онлайн-формат. Це дозволить бізнесу відмовитися від паперів та походів до ЦНАПів або Міндовкілля;
  • забезпечено участь громадськості у прийнятті рішень;
  • онлайн-платформа дозволить покроково відстежувати отримання дозволу підприємством;
  • планується запустити електронний модуль «е-Повітря» як частину Єдиної національної онлайн-платформи ЕкоСистема;
  • з’явилася норма про необхідність створення регіональних програм з покращення стану довкілля;
  • посилено відповідальність за забруднення атмосферного повітря;
  • запроваджено необхідність мати обов’язкові автоматизовані системи контролю викидів забруднюючих речовин - так званий «контроль на трубі».


Анастасія Дейна, ZN.ua





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