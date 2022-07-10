Під окупацією опинились понад 400 українських медзакладів: МОЗ продовжує їх фінансувати

На окупованих територіях опинились більше ніж 400 українських закладів охорони здоров'я та Україна продовжує їх фінансувати, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

За словами міністра, Україна продовжує підтримувати медичну систему у тимчасово окупованих регіонах та щомісяця перераховує медзакладам кошти. З початку повномасштабної війни вже перераховано понад 4 мільярди гривень.

«Там наші лікарі, які лікують наших українських пацієнтів. І це наша принципова позиція – завжди підтримувати своїх, де б вони не були. Сьогодні ми маємо зв'язок з більшістю медичних закладів, які знаходяться в окупації. Кожному, з ким такий зв'язок встановлено, щомісяця перераховується 1/12 від обсягу річної суми контракту за Програмою медичних гарантій», – розповів Олексій Яременко.

Яременко додав, що медикам, які працюють на тимчасово окупованих територіях, нараховується українська заробітна плата у розмірі не менше ніж 20 тис гривень для лікаря та 13,5 тис – для медичної сестри.

«На територіях, які перебувають у тимчасовій окупації, медики продовжують лікувати пацієнтів навіть, ризикуючи життям. Зокрема, лише на Херсонщині з початку війни понад пів тисячі лікарів «первинки» внесли в електронну систему дані про звернення 107 тис пацієнтів. Також лікарі виписали електронні рецепти для понад чотирьом тисячам пацієнтів», - резюмував міністр.