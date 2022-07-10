Окупанти несуть смерть та пожежі: показова карта зони бойових дій в Україні

Станом на суботу, 9 липня, в результаті запеклих боїв ЗСУ проти російських окупантів, а також ворожих ударів по Україні, виникло безліч пожеж на кордонах між тимчасово окупованими населеними пунктами та підконтрольними Україні територіями, інформує Апостроф.

Про це свідчать дані ресурсу SaveEcoBot.

Більше всього пожеж зафіксовано на сході країни, а також в районі Миколаївської та Херсонської областей. Червоним на карті відмічені тимчасово окуповані території України, а синім - заявлені українські контрнаступи. Також виявлено декілька пожеж в окупованому Севастополі та у Чорному морі.

Фото: saveecobot.com

Пожежі фіксують декілька ресурсів. Крім SaveEcoBot, їх підтверджують моніторингові дані FIRMS від NASA. Там також зазначають про велику кількість пожеж вздовж лінії розмежування на сході країни, а також на півдні - від Запорізької області до Одеської.

Фото: FIRMS


Катерина Глянько, Апостроф





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