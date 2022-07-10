Окупанти несуть смерть та пожежі: показова карта зони бойових дій в Україні

Станом на суботу, 9 липня, в результаті запеклих боїв ЗСУ проти російських окупантів, а також ворожих ударів по Україні, виникло безліч пожеж на кордонах між тимчасово окупованими населеними пунктами та підконтрольними Україні територіями, інформує Апостроф .

Про це свідчать дані ресурсу SaveEcoBot.

Більше всього пожеж зафіксовано на сході країни, а також в районі Миколаївської та Херсонської областей. Червоним на карті відмічені тимчасово окуповані території України, а синім - заявлені українські контрнаступи. Також виявлено декілька пожеж в окупованому Севастополі та у Чорному морі.

Фото: saveecobot.com

Пожежі фіксують декілька ресурсів. Крім SaveEcoBot, їх підтверджують моніторингові дані FIRMS від NASA. Там також зазначають про велику кількість пожеж вздовж лінії розмежування на сході країни, а також на півдні - від Запорізької області до Одеської.

Фото: FIRMS