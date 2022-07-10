Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни

Деяких українців можуть не відпустити на відпочинок до кінця війни. Відпустка може бути обмежена окремим категоріям громадян, зайнятим у критично важливих галузях.

Про це розповів в ефірі телемарафону в.о. голови Державної служби з питань праці Ігоря Денера.

За словами чиновника, у період війни роботодавці можуть обмежити час відпустки або взагалі скасувати її для працівників, які є важливими для нормального функціонування підприємства.

"Якщо підприємство бачить, що йому необхідно безперервно функціонувати, працівникам може бути відмовлено взагалі у будь-яких видах відпустки", – розповів Денера.

Чиновник уточнив, яких сфер діяльності може стосуватися заборона відпустки.

паливно-енергетичної;

нафтової та газової;

ядерної енергетики;

охорони здоров'я;

системи життєзабезпечення;

транспорту і пошти;

оборонної промисловості;

металургійної промисловості;

цивільного захисту.

Зокрема, закон дозволяє запроваджувати обмеження для працівників таких галузей:

Головний державний чиновник із питань праці також вважає, що війна – не час для відпочинку та повноцінних відпусток. Тому працівникам надаватиметься лише нетривалий період для відновлення сил.

"На період воєнного часу економіка має працювати, не час для повноцінного відпочинку. Законодавець прийняв рішення про те, що мінімальний термін відпустки має бути один для всіх", - наголосив Ігор Денера.

Нагадаємо, незважаючи на війну, українці все одно цікавляться літнім відпочинком за кордоном. Щоправда, запитів на такий відпочинок набагато менше, ніж у минулі роки.