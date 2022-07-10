В Україні створять єдину державну базу ДНК

Дані певних людей вноситимуться в базу обов’язково, решти - за бажанням, інформує ZN.ua.

В Україні створять єдину державну базу ДНК
© unsplash.com/@3dparadise

Верховна Рада 9 липня ухвалила закон «Про державну реєстрацію геномної інформації людини», що передбачає створення єдиної державної бази ДНК.

Мета створення такої бази - удосконалити роботу правоохоронних органів України із запобігання, виявлення, розкриття та розслідування злочинів проти життя, здоров’я, волі, статевої свободи та недоторканості громадян, а також інших злочинів і правопорушень, розшуку безвісти зниклих осіб та ідентифікації невпізнаних трупів.

Передбачається як обов’язкова, так і добровільна реєстрація ДНК.

Обов’язково реєструватимуть ДНК таких людей:

  • притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості особи, щодо яких обрано запобіжний захід;
  • вчинивших злочини проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості особи, до яких за рішенням суду застосовані примусові заходи медичного характеру;
  • засуджених за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості особи;
  • засуджених та які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі або мають незняту чи непогашену судимість за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, а також усіх категорій злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи;
  • невпізнаних трупів;
  • зниклих безвісти;
  • близьких родичів осіб, зниклих безвісти.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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