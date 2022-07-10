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2022-07-10
В Україні створять єдину державну базу ДНК
Дані певних людей вноситимуться в базу обов’язково, решти - за бажанням, інформує
© unsplash.com/@3dparadise
Верховна Рада 9 липня
Мета створення такої бази - удосконалити роботу правоохоронних органів України із запобігання, виявлення, розкриття та розслідування злочинів проти життя, здоров’я, волі, статевої свободи та недоторканості громадян, а також інших злочинів і правопорушень, розшуку безвісти зниклих осіб та ідентифікації невпізнаних трупів.
Передбачається як обов’язкова, так і добровільна реєстрація ДНК.
Обов’язково реєструватимуть ДНК таких людей:
- притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості особи, щодо яких обрано запобіжний захід;
- вчинивших злочини проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості особи, до яких за рішенням суду застосовані примусові заходи медичного характеру;
- засуджених за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості особи;
- засуджених та які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі або мають незняту чи непогашену судимість за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, а також усіх категорій злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи;
- невпізнаних трупів;
- зниклих безвісти;
- близьких родичів осіб, зниклих безвісти.
Анастасія Дейна, ZN.ua