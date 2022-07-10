В Україні створять єдину державну базу ДНК

Верховна Рада 9 липня ухвалила закон «Про державну реєстрацію геномної інформації людини», що передбачає створення єдиної державної бази ДНК.

Мета створення такої бази - удосконалити роботу правоохоронних органів України із запобігання, виявлення, розкриття та розслідування злочинів проти життя, здоров’я, волі, статевої свободи та недоторканості громадян, а також інших злочинів і правопорушень, розшуку безвісти зниклих осіб та ідентифікації невпізнаних трупів.

Передбачається як обов’язкова, так і добровільна реєстрація ДНК.

Обов’язково реєструватимуть ДНК таких людей: