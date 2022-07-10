У Білорусі помітили рух колони російської техніки у бік України: фото

Місцеві жителі в Білорусі помітили колону з приблизно 10-ох КамАЗів ЗС РФ, які рухалися у бік України з напрямку Мінська трасою М5. Один із КамАЗів вилетів у кювет.

Про це повідомили "Дзеркалу" читачі білоруського видання.

За словами очевидців, деякі КамАЗи тягли генератори, на одному з яких закріпили прапор СРСР. Серед приблизно 10 одиниць військової техніки були машини зв'язку на базі КамАЗ та вантажівки тентів. На дверях військової техніки у камуфляжі були розпізнавальні знаки рашистів "V".

Біля Осиповичів на трасі одна з машин завалилася на бік. На фото можна побачити, що вона лежить на узбіччі та окупанти намагаються витягнути іншою вантажівкою.

Як зазначає білоруський Telegram-канал "Беларускі Гаюн", вдалося розпізнати деякі номери машини: OX 7843-43 та 3604 АН-43.

"43 регіон - Південний військовий округ РФ", - йдеться у повідомленні.

Фото: d2q29d4n5pyko1.cloudfront.net

Фото: d2q29d4n5pyko1.cloudfront.net

Фото: t.me/Hajun_BY


Катерина Глянько, Апостроф





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