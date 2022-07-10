«Залізний купол» Україні не підходить, потрібно розвивати своє ППО – Резніков

Україні не потрібна ізраїльська система ППО «Залізний купол». Натомість потрібно розвивати вітчизняну систему протиракетного захисту – заявив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністр оборони наголосив, що українські воїни збивають досить велику кількість російських ракет та авіацію, проте захист неба треба суттєво посилювати.

«У нас, в України, і сьогодні вже є захист нашого неба. Він не ідеальний, але повірте, ми досить велику кількість ракет збиваємо, які летять. Ворожі літаки в нашому небі вже не літають, бо бояться і знають, що ми їх збиваємо», - заявив Резніков.

Очільник оборонного відомства наголосив, що росіяни використовують старі ракети Х-22, Х-55 й інші. Агресор стріляє ними з території Росії, з території Білорусі, з акваторії Чорного та навіть Каспійського морів, з тимчасово окупованого українського Криму. Та, за словами міністра, ворог боїться наблизитись, бо в України дуже професійні Повітряні сили, а бійці усіх видів, родів і сил ЗСУ та інших складових сил оборони майстерно застосовують ПЗРК.