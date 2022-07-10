У Запорізькій ОВА оцінили ризики наступу окупантів на місто

Неокуповану частину області добре укріплено, стверджує Олександр Старух, інформує ZN.ua.

У Запорізькій ОВА оцінили ризики наступу окупантів на місто
© Запоріжжя Онлайн/Facebook

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух пояснив нещодавню заяву Міністерства оборони України про підготовку окупаційними військами РФ наступу на Запоріжжя.

Старух нагадав, що частина області знаходиться під російською окупацією, війна продовжується, і загроза наступу завждиє.

Голова ОВА також наголосив на тому, що у заяві йшлося про загрозу наступу у Запорізькому напрямку та в районі Великої Новосілки – це кордон Запорізької і Донецької області.

Якщо ж окупанти вирішать вести наступ на обласний центр, місто до цього готове.

«Якщо хочуть отримати по зубах, то нехай наступають. Але поки що ми не бачимо великих скупчень, які б дали ворогові проломити наші оборонні рубежі. Це сотні кілометрів окопів, сотні опорних пунктів, це цілий комплекс робіт із захисту неокупованої території», - додав він.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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