У Запорізькій ОВА оцінили ризики наступу окупантів на місто

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух пояснив нещодавню заяву Міністерства оборони України про підготовку окупаційними військами РФ наступу на Запоріжжя.

Старух нагадав , що частина області знаходиться під російською окупацією, війна продовжується, і загроза наступу завждиє.

Голова ОВА також наголосив на тому, що у заяві йшлося про загрозу наступу у Запорізькому напрямку та в районі Великої Новосілки – це кордон Запорізької і Донецької області.

Якщо ж окупанти вирішать вести наступ на обласний центр, місто до цього готове.

«Якщо хочуть отримати по зубах, то нехай наступають. Але поки що ми не бачимо великих скупчень, які б дали ворогові проломити наші оборонні рубежі. Це сотні кілометрів окопів, сотні опорних пунктів, це цілий комплекс робіт із захисту неокупованої території», - додав він.