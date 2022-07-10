Війська РФ випустили шість ракет по Миколаєву

Жертв немає.

Війська РФ випустили шість ракет по Миколаєву
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Війська РФ у суботу, 9 липня, випустили шість ракет по Миколаєві, зазначив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

В результаті ракетного удару жертв немає.

"6 ракет С-300 по місту. Святий Миколай нас береже. Без жертв. Чого не скажеш про орків після роботи наших ЗСУ!",- наголосив Кім.

Окупанти у п'ятницю, 8 липня, обстріляли Миколаївську область. В результаті обстрілу пошкоджено дві залізничні станції та житлові будинки.

У Березнегуватській громаді тривають постійні обстріли сіл по лінії розмежування. Обстрілів зазнали станція Березнегувате, село Мурахівка та село Калинівка Березнегуватської громади. Попередньо - без жертв.


Анна Конюченко, ZN.ua





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