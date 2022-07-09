На Київщині судитимуть колаборанта: працював псевдостаростою в Бучанському районі

Прокуратура передала до суду справу мешканця Київщини за фактом колабораційної діяльності, повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

За даними слідства, під час окупації населених пунктів Київщини обвинувачений агітував місцеве населення підтримувати та співпрацювати з військовими країни-агресора, роздаючи їм гуманітарну допомогу від РФ .

Обвинувачений

«У березні 2022 року за вказівкою окупантів він організував збори, де його призначили псевдостаростою кількох сіл у Бучанському районі. Цю «посаду» він займав поки українські військові не звільнили Київщину від загарбників», - повідомляють слідчі.

У травні зрадника затримали правоохоронці. Тепер колаборанту загрожує до 12 років в’язниці.