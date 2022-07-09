На Київщині судитимуть колаборанта: працював псевдостаростою в Бучанському районі

Зраднику загрожує до 12 років ув’язнення

На Київщині судитимуть колаборанта: працював псевдостаростою в Бучанському районі
Буча

Прокуратура передала до суду справу мешканця Київщини за фактом колабораційної діяльності, повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

За даними слідства, під час окупації населених пунктів Київщини обвинувачений агітував місцеве населення підтримувати та співпрацювати з військовими країни-агресора, роздаючи їм гуманітарну допомогу від РФ.

Обвинувачений
Обвинувачений

«У березні 2022 року за вказівкою окупантів він організував збори, де його призначили псевдостаростою кількох сіл у Бучанському районі. Цю «посаду» він займав поки українські військові не звільнили Київщину від загарбників», - повідомляють слідчі.

У травні зрадника затримали правоохоронці. Тепер колаборанту загрожує до 12 років в’язниці.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ дали окупантам "прикурити" в районі Авдіївки та Кочубеївки: свіже зведення від ЗСУЗСУ дали окупантам "прикурити" в районі Авдіївки та Кочубеївки: свіже зведення від ЗСУ
Окупанти завдали ракетного удару по житловому районі Харкова: є постраждаліОкупанти завдали ракетного удару по житловому районі Харкова: є постраждалі
Окупанти залишили без газу жителів Пологівського, Мелітопольського та Василівського районів — ФедоровОкупанти залишили без газу жителів Пологівського, Мелітопольського та Василівського районів — Федоров
Ворог кинув усі сили на оточення бійців ЗСУ в районі Лисичанська: як змінилася ситуаціяВорог кинув усі сили на оточення бійців ЗСУ в районі Лисичанська: як змінилася ситуація
СБУ повідомила про підозру ще п’ятьом колаборантам, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіяхСБУ повідомила про підозру ще п’ятьом колаборантам, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях
Рашисти просунулися в районі Бахмута та Лисичанська: свіжі карти бойових дійРашисти просунулися в районі Бахмута та Лисичанська: свіжі карти бойових дій
ЗСУ у районі Зміїного знищили групу елітного спецназу ФСБ: що відомоЗСУ у районі Зміїного знищили групу елітного спецназу ФСБ: що відомо
У Херсонській області загарбники перестали довіряти колаборантам, на їхні посади ставлять людей з ОРДЛОУ Херсонській області загарбники перестали довіряти колаборантам, на їхні посади ставлять людей з ОРДЛО
В Херсоне оккупанты расстреляли помощника одиозного колаборанта: подробностиВ Херсоне оккупанты расстреляли помощника одиозного колаборанта: подробности
В Україні запрацював новий будівельний реєстр
Последние новости
Подгружаем последние новости