Новостей.COM ⇒
2022-07-09
На Київщині судитимуть колаборанта: працював псевдостаростою в Бучанському районі
Зраднику загрожує до 12 років ув’язнення
Буча
Прокуратура передала до суду справу мешканця Київщини за фактом колабораційної діяльності, повідомляє Офіс Генерального прокурора України.
За
Обвинувачений
«У березні 2022 року за вказівкою окупантів він організував збори, де його призначили псевдостаростою кількох сіл у Бучанському районі. Цю «посаду» він займав поки українські військові не звільнили Київщину від загарбників», - повідомляють слідчі.
У травні зрадника затримали правоохоронці. Тепер колаборанту загрожує до 12 років в’язниці.
Артем Руденко, ZN.ua