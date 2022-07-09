В Краматорську затримали посібника окупантів: передавав ворогу дані про ЗСУ

На Донеччині затримано колаборанта з Краматорська, який здавав позиції українських військових окупантам, повідомлять в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, з травня по липень 2022 року чоловік, використовуючи месенджер, розміщував повідомлення з інформацією про переміщення та розташування військовослужбовців Збройних Сил України в окремих районах Донецької області.

Розміщена ним інформація дозволяла ідентифікувати українських захисників на місцевості та використовувалась окупантами під час військової агресії проти України.

Наразі чоловіка затримано та оголошено йому про підозру. Зраднику загрожує до восьми років ув’язнення.