Луганська область тримає оборону – Гайдай

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Луганська область тримає оборону, повної окупації немає.

"Луганська область тримає оборону, повної окупації немає. Орки призупинили свій наступ через знищення складів боєприпасів і казарм українськими військовими. Фашисти планують розміщувати боєкомплекти в дитячих садках і школах", - наголосив Гайдай у Facebook.

Станом на ранок 9 липня, російські загарбники досягли незначних успіхів та продовжують атакувати на захід від Лисичанська.