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2022-07-09
Луганська область тримає оборону – Гайдай
Повної окупації немає.
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Луганська область тримає оборону, повної окупації немає.
"Луганська область тримає оборону, повної окупації немає. Орки призупинили свій наступ через знищення складів боєприпасів і казарм українськими військовими. Фашисти планують розміщувати боєкомплекти в дитячих садках і школах", - наголосив Гайдай у
Станом на ранок 9 липня, російські загарбники досягли незначних успіхів та продовжують атакувати на захід від Лисичанська.
На думку Гайдая, противник раніше заявленої оперативної паузи не взяв, адже продовжує з тією ж інтенсивністю обстрілювати українські населені пункти, інформує
Анна Конюченко, ZN.ua