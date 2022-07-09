У Росії пролунав вибух на залізниці: фото та відео з місця "диверсії"

У суботу, 9 липня, у Брянській області РФ , де не вщухають провокації з боку окупантів, здетонував невідомий вибуховий пристрій перед вантажним потягом на залізничних коліях. Ніхто не постраждав, інформує Апостроф .

Про це повідомляє низка місцевих Telegram-каналів, зокрема "Типовий Брянськ", посилаючись на інформацію від губернатора області Олександра Богомаза.

Інцидент стався в Унецькому районі, на перегоні Робчик-Піщанка, на залізничних коліях. Внаслідок вибуху було вибито скло кабіни машиніста. Водночас колії та люди не постраждали. На даний момент там перебувають спеціалізовані оперативні служби, які з'ясовують усі обставини події.

Фото: t.me/tv360

Фото: t.me/tv360

Фото: t.me/tv360