У Росії пролунав вибух на залізниці: фото та відео з місця "диверсії"

У суботу, 9 липня, у Брянській області РФ, де не вщухають провокації з боку окупантів, здетонував невідомий вибуховий пристрій перед вантажним потягом на залізничних коліях. Ніхто не постраждав, інформує Апостроф.

Про це повідомляє низка місцевих Telegram-каналів, зокрема "Типовий Брянськ", посилаючись на інформацію від губернатора області Олександра Богомаза.

Інцидент стався в Унецькому районі, на перегоні Робчик-Піщанка, на залізничних коліях. Внаслідок вибуху було вибито скло кабіни машиніста. Водночас колії та люди не постраждали. На даний момент там перебувають спеціалізовані оперативні служби, які з'ясовують усі обставини події.

Фото: t.me/tv360

Фото: t.me/tv360

Фото: t.me/tv360


Катерина Глянько, Апостроф





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