У Раді готуються звільняти депутатів, які втекли з України під час війни

Верховна Рада має намір ініціювати усунення депутатів, які не виконують своїх функціональних обов'язків. Для цього буде створено тимчасову слідчу комісію, яка перевірить, де перебували ті чи інші депутати після вторгнення Росії. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Думаю, що найближчим часом буде ініційовано створення тимчасової слідчої комісії, яка зможе визначити всі факти їхнього перебування не на території України, причини цього – і рекомендувати відповідні рішення до ухвалення у Верховній Раді України. Тому зараз ми на шляху до того, щоб депутати, які не виконують своїх функціональних обов'язків, не мали змоги працювати у стінах українського парламенту", - сказав він.

Стефанчук також зазначив, що депутатам та їхнім помічникам, які не беруть участі у пленарних засіданнях парламенту чи у засіданнях комітетів, заробітна плата не нараховується.