Кличко розповів, як переселенцям гарантовано отримати допомогу в столиці

Мер закликає всіх постраждалих від агресії РФ офіційно зареєструватись

Кличко розповів, як переселенцям гарантовано отримати допомогу в столиці
Переселенці

Столична влада закликає вимушених переселенців, які приїхали до столиці, офіційно зареєструватися. Це необхідно, аби люди, які постраждали від агресії Росії, могли отримувати всю необхідну допомогу та сервіси.

«У Києві на сьогодні зареєстровано майже 90 тисяч переселенців. Ми знаємо, що велика кількість людей, які переїхали до столиці, ще не зареєструвалися. Вони приїхали до родичів чи друзів. Тому велике прохання – обов’язково реєструватися. Щоб робота з переселенцями була систематизованою, аби вони могли отримувати всі пільги та користуватися всіма сервісами, якими користуються кияни», – заявив мер столиці Віталій Кличко.

Столична влада нагадує, що з травня в спеціально створених у столиці центрах надають консультації для вимушених переселенців. Там людям допомагають у питаннях пошуку роботи, влаштування дітей в садочки та школи. Також роз’яснюють, які пільги можуть отримувати переселенці.

Допомогу вимушеним переселенцям продовжують надавати соціальні служби столиці. Наприклад, 40 тисяч переселенців вже отримали продуктові набори.


Артем Руденко, ZN.ua





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