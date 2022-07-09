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2022-07-09
Війська РФ завдали ракетних ударів по трьох громадах Сумської області
Окупанти продовжують обстрілювати Сумську облатсь.
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram
Російські окупаційні війська у суботу, 9 липня, обстріляли Білопільську, Хотинську і Миропільську громади Сумської області, зазначив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Вертоліт РФ випустив дві ракети по Білопільській громаді. О пів на восьму по Хотинській громаді було випущено п'ять ракет з реактивних систем залпового вогню. І близько семи сорока п'яти російський вертоліт обстріляв Миропільську громаду", - зазначив Живицький у
Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської області.
Анна Конюченко, ZN.ua