Війська РФ завдали ракетних ударів по трьох громадах Сумської області

Російські окупаційні війська у суботу, 9 липня, обстріляли Білопільську, Хотинську і Миропільську громади Сумської області, зазначив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Вертоліт РФ випустив дві ракети по Білопільській громаді. О пів на восьму по Хотинській громаді було випущено п'ять ракет з реактивних систем залпового вогню. І близько семи сорока п'яти російський вертоліт обстріляв Миропільську громаду", - зазначив Живицький у Facebook.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської області.