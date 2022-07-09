У Маріуполь прибули п'ять великих автобусів із військовими РФ, посилюють охорону порту — радник мера

Окупанти перетворюють порт на військово-вантажну базу.

У Маріуполь прибули п'ять великих автобусів із військовими РФ, посилюють охорону порту — радник мера
© Минобороны РоSSии/t.me

Вчора до Маріуполя прибуло п'ять великих автобусів із військовими РФ. Така ротація може свідчити про посилення охорони перш за все в порту, оскільки загарбники намагаються перетворити порт на військово-вантажну базу. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Вчора в місто прибуло п’ять великих автобусів з російськими військовими з напряму Волноваха/Донецьк. Автобуси проїхали до Приморського району», - йдеться у повідомленні.

За словами радника мера, така ротація окупантів вказує на посилення охорони перш за все в порту в зв’язку з початком його відновлення як військово-вантажної бази.

Також Андрющенко повідомив, що підтверджено місцеперебування двох складів БК окупантів в житлових кварталах.

«Тому, з урахуванням військової ситуації та потужностей HIMARS, що надійшли на озброєння української армії, радимо маріупольцям, яких окупанти намагаються використати в ролі “живого щита” прикриття складів терміново евакуюватись або тимчасово обрати інше місце мешкання для власної безпеки», - наголосив Андрющенко.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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