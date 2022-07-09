У Чорному морі корабельне угрупування РФ скоротилося майже вдвічі

Корабельне угруповання РФ через погіршення погоди в акваторії Чорного моря скоротилося майже вдвічі, інформує Оперативного командування "Південь" у Facebook.

"Із погіршенням погоди, роздуванням у Чорному морі шторму, вороже корабельне угруповання скорочено майже вдвічі. На варті залишилися два надводні та один підводний ракетоносій і три великі десантні кораблі. Напоготові 20 крилатих ракет типу "Калібр"", - йдеться в повідомленні.