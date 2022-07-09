Обстріл Миколаївської області: пошкоджено залізницю та житлові будинки
Внаслідок влучення боєприпасів та їх уламків відбулося займання полів із зерновими, лісосмуги та сухостою, інформує
Окупанти у п'ятницю, 8 липня, обстріляли Миколаївську область. В результаті обстрілу пошкоджено дві залізничні станції та житлові будинки,
У Березнегуватській громаді тривають постійні обстріли сіл по лінії розмежування. Обстрілів зазнали станція Березнегувате, село Мурахівка та село Калинівка Березнегуватської громади. Попередньо - без жертв.
В результаті влучення боєприпасів та їхніх уламків горіли пожнивні залишки та суха трава на відкритій території село Добре Баштанської громади.
"У Миколаївському районі 8 липня, орієнтовно з 12:00, російські загарбники обстріляли село Новомиколаївка Первомайської громади, внаслідок чого частково пошкоджено житлові будинки та кам'яні огорожі. Також відбулося займання полів із зерновими, лісосмуги та сухостою", - йдеться в повідомленні.