Обстріл Миколаївської області: пошкоджено залізницю та житлові будинки

Окупанти у п'ятницю, 8 липня, обстріляли Миколаївську область. В результаті обстрілу пошкоджено дві залізничні станції та житлові будинки, зазначає Миколаївська ОВА.

У Березнегуватській громаді тривають постійні обстріли сіл по лінії розмежування. Обстрілів зазнали станція Березнегувате, село Мурахівка та село Калинівка Березнегуватської громади. Попередньо - без жертв.

В результаті влучення боєприпасів та їхніх уламків горіли пожнивні залишки та суха трава на відкритій території село Добре Баштанської громади.

"У Миколаївському районі 8 липня, орієнтовно з 12:00, російські загарбники обстріляли село Новомиколаївка Первомайської громади, внаслідок чого частково пошкоджено житлові будинки та кам'яні огорожі. Також відбулося займання полів із зерновими, лісосмуги та сухостою", - йдеться в повідомленні.